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12 Eylül 2017 15:52

Güney Afrika Cumhuriyeti Heyeti’nden KTO’ya Ziyaret

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ve beraberindeki heyet Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Heyeti’nden KTO’ya Ziyaret

12 Eylül 2017 15:52

Ziyarette, Kayseri Ticaret Odası ile Afrika Büyükelçiliği arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.


Konuk Büyükelçi’yi makamında ağırlayan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı eşlik ederken, Büyükelçi Malefane heyetinde ise Başkatip Tshepo Ranamane ve Ticaret ve Yatırım Sorumlusu Sultan Onacak yer aldı.


Başkan Hiçyılmaz ziyarette yaptığı konuşmada Kayseri’nin tarihi, kültürel ve ekonomik yapısına ilişkin bilgiler paylaştı. Kayseri’nin ihracat noktasında geldiği yerden bahseden başkan Hiçyılmaz, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilere de değindi.


İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için atılacak çok adımın bulunduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, Güney Afrika Cumhuriyeti yatırımcılarının Kayseri’ye gelmesini önemsediklerini ifade etti. Macaristan’ın Mislkolc şehri ticaret ve sanayi odası ile kardeş oda oldukları bilgisini paylaşan Hiçyılmaz, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden bir şehrin ticaret ve sanayi odası ile kardeş oda olabileceklerinin altını çizdi.


Büyükelçi Malefane ise Başkan Hiçyılmaz’ın görüşlerine katıldığını ve karşılıklı ilişkilerin gelişmesi noktasında Kayseri’yi seçmelerinin nedeninin gelişmiş bir kent olması olduğunu vurguladı. Büyükelçi Malefane karşılıklı ilişkilerin ortak çalışma ile geliştirilebileceğini bildiklerini ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden şirketlerin katılacağı bir yatırım semineri programını Kayseri’de düzenlemeyi arzu ettiklerini söyledi. Büyükelçi, imzalanan protokolün iki ülke iş adamlarının ortak çalışmalarına temel olacağını ve bundan sonraki yıllarda da bu protokolün ışığında ilişkilerin geliştirileceğini belirtti.


Başkan Hiçyılmaz da, Büyükelçi Malefane’nin yatırım semineri fikrine sıcak baktıklarını ve iş dünyasını ilgilendiren böyle önemli bir programın yapılmasına Kayseri Ticaret Odası olarak hazır olduklarını belirtti.


Konuşmaların ardından, Kayseri Ticaret Odası ile Afrika Büyükelçiliği arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalanırken karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda Başkan Hiçyılmaz, Büyükelçi Malefane ve beraberindeki heyete yeni hizmet binasını ve 2. katta açılan 15 Temmuz sergisini gezdirdi.




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