Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 10:58

Güney Afrika heyetinden Kayseri OSB’ye ziyaret

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule İsaac Malefane ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Güney Afrika heyetinden Kayseri OSB’ye ziyaret

13 Eylül 2017 10:58


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Özdemir tarafından; OSB’ne ait, 51 MWp’lık Türkiye’nin en büyük Güneş Enerji Santrali ( GES ), Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, OSB İtfaiye Teşkilatı, OSB Yeni Cami ve uygulamaya dönük diğer projeler hakkında bilgi verildikten sonra, projeler yerinde gezildi.


OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan’ın da hazır bulunduğu toplantıda; Kayseri OSB tarafından Afrika’nın merkezi bir yerinde kurulması hedeflenen ve yılın 12 ayı faaliyette bulunacak olan, bölge sanayicilerinin üretmekte olduğu ürünler için bir “ teşhir merkezi “ nin kurulması, Türk işadamlarının Güney Afrika’da yatırım yapması ve ortak iş imkanlarının geliştirilmesi, ticari ve sınai konularda daha yakın ve somut işbirliği imkanları üzerinde durulması, Güney Afrika’da yatırım - teşvik ve sair, ticari ve sınai konulara ilişkin bilgilendirme yapmak ve müşterek iş imkanları sağlamak üzere önümüzdeki yıl Kayseri’de bir toplantı düzenlenmesi, bu sayede Türkiye’deki mevcut tecrübe birikiminden istifade edilmesi konuları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.


Kayseri OSB tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Parkını ziyaret eden misafir heyet, bölgede gıda, plastik, ambalaj, tekstil ve plastik geri dönüşüm ve diğer alanlarda faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
36
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    36°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç