Güney Afrika heyetinden Kayseri OSB’ye ziyaret

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Özdemir tarafından; OSB’ne ait, 51 MWp’lık Türkiye’nin en büyük Güneş Enerji Santrali ( GES ), Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, OSB İtfaiye Teşkilatı, OSB Yeni Cami ve uygulamaya dönük diğer projeler hakkında bilgi verildikten sonra, projeler yerinde gezildi.

OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan’ın da hazır bulunduğu toplantıda; Kayseri OSB tarafından Afrika’nın merkezi bir yerinde kurulması hedeflenen ve yılın 12 ayı faaliyette bulunacak olan, bölge sanayicilerinin üretmekte olduğu ürünler için bir “ teşhir merkezi “ nin kurulması, Türk işadamlarının Güney Afrika’da yatırım yapması ve ortak iş imkanlarının geliştirilmesi, ticari ve sınai konularda daha yakın ve somut işbirliği imkanları üzerinde durulması, Güney Afrika’da yatırım - teşvik ve sair, ticari ve sınai konulara ilişkin bilgilendirme yapmak ve müşterek iş imkanları sağlamak üzere önümüzdeki yıl Kayseri’de bir toplantı düzenlenmesi, bu sayede Türkiye’deki mevcut tecrübe birikiminden istifade edilmesi konuları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri OSB tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Parkını ziyaret eden misafir heyet, bölgede gıda, plastik, ambalaj, tekstil ve plastik geri dönüşüm ve diğer alanlarda faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.