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15 Nisan 2017 12:52

Gurbetçi vatandaşlar referandum için oylarını kullanmaya devam ediyor

Kayseri’de, yarın yapılacak referandum öncesinde memleketlerinde bulunan gurbetçi vatandaşların oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Gurbetçi vatandaşlar referandum için oylarını kullanmaya devam ediyor

15 Nisan 2017 12:52


16 Nisan’da yapılacak referandum öncesinde memleketlerinde bulunan gurbetçi vatandaşların oy kullanma işlemleri gümrüklerde ve havaalanlarında devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları Erkilet Havaalanı’na gelen gurbetçi vatandaşlar, oy pusulalarını sandığa attı.


Almanya’dan gelen gurbetçi vatandaş Fatma Hatipoğlu, “Oy kullandığım için heyecanlıyım ve mutluyum. 1 ay önce babamı kaybettim. Onun yerine oy kullanmak için geldim. Allah vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu etsin” dedi.




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