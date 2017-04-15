Gurbetçi vatandaşlar referandum için oylarını kullanmaya devam ediyor

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesinde memleketlerinde bulunan gurbetçi vatandaşların oy kullanma işlemleri gümrüklerde ve havaalanlarında devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları Erkilet Havaalanı’na gelen gurbetçi vatandaşlar, oy pusulalarını sandığa attı.

Almanya’dan gelen gurbetçi vatandaş Fatma Hatipoğlu, “Oy kullandığım için heyecanlıyım ve mutluyum. 1 ay önce babamı kaybettim. Onun yerine oy kullanmak için geldim. Allah vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu etsin” dedi.