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30 Ağustos 2018 11:52

Gurbetçilerin Melikgazi için projeleri var

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak hazırladıkları ‘Bir Projem Var’ projesine, gurbetçi vatandaşlardan yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Gurbetçilerin Melikgazi için projeleri var

30 Ağustos 2018 11:52


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirde yaşayan bireylerin yönetime katılmalarının demokrasinin en temel hakkı olduğunu bu açıdan belediye yatırımlarında ve şehrin planlanmasında fikir, proje ve önerilerinin önemli olduğunu ifade etti. Melikgazi Belediyesi olarak yatırımların planlanmasında sivil toplum kuruluşlarının, meslek ve oda yönetimlerinin, mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını hatırlatan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak halkın talep, öneri ve projelerine önem veriyoruz. Belediyemizin WEB sayfasında BİR PROJEM VAR! başlığı bulunmaktadır. Bu başlık içerisinde yer alan bilgiler ışığında belediyemiz yatırımlarına projeleriniz ile destek olabilir, şehrin planlanmasına katkı sağlayabilirsiniz. 2017 yılı içerisinde 34 proje vatandaşlar tarafından önerilmiştir. 2018 yılı içinde ise sadece 25 gün içerisinde özellikle yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Ağustos ayı içerisinde 28 başvurunun tamamına yurt dışında ikametgâh eden Kayserili hemşehrilerimiz proje sunmuşlardır. Bu ilgiye çok önemsiyoruz. Demek ki yurt dışında yaşasalar dahi Melikgazi’yi önemsiyor ve değer veriyorlar” dedi.


Projelerin incelendikten sonra proje sunanlara yine internet üzerinden bilgi verildiğini ifade eden Büyükkılıç, fikirleri, önerileri ve projeleri ile belediye çalışmalarına katkı sağlamak isteyenlere yurt dışında yaşayan Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.




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