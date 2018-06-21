Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 13:27

Güvenli ve Seri Ulaşımın için Yol Çizgileri Melikgazi Belediyesince Yapılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yolların bir şehrin gelişimi ve düzenliği için çok önemli olduğunu bu neden ile yeni yolların yapımına, bozulan ve deforme olan yolların bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini söyledi.

Güvenli ve Seri Ulaşımın için Yol Çizgileri Melikgazi Belediyesince Yapılıyor

21 Haziran 2018 13:27


Belediye olarak yeni yolların asfaltlanması tamamlandıktan, tamir edilen yolların ise bakım sonrası yol çizgilerinin yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:


“Belediye olarak güvenli ve seri ulaşımın sağlanabilmesi için tüm imkânlar seferber edilmektedir. Yolların açılmasına büyük önem veriyoruz. Bozulan yolları tamir ve bakımını yapıyoruz. Özellikle seri ulaşım için trafik levha ve uyarıcı işaretlere önem veriyoruz. Bu açıdan bölünmüş yollar ile çok şeritli yollarda yol çizgilerini bizzat belediye olarak biz yapıyoruz. Şerit kullanımı çok önemlidir. Zaten yolun ortasında rastgele gitmek suçtur. Şerit ihlali suçtur. Çünkü trafik kuralları yapılan deney ve yaşanılan tecrübeler sonucunda konulmuştur. Biz de yollarda belirli aralıklarla yol çizgilerini hem yeniliyoruz hem de yeni yollarda hemen boyuyoruz”


2018 yılı içerisinde yol çizgileri yapılması amacı ile ilk etapta 30 bin kilogram akrilik esaslı, su bazlı yol çizgi boyası alındığını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, yol çizgi boyasının da özel olduğunu nitelik ve kimyasal karışım olarak siyah araç lastiklerinden uzun süre etkilenmediğini bu neden ile özel olarak satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç