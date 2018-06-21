Belediye olarak yeni yolların asfaltlanması tamamlandıktan, tamir edilen yolların ise bakım sonrası yol çizgilerinin yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Belediye olarak güvenli ve seri ulaşımın sağlanabilmesi için tüm imkânlar seferber edilmektedir. Yolların açılmasına büyük önem veriyoruz. Bozulan yolları tamir ve bakımını yapıyoruz. Özellikle seri ulaşım için trafik levha ve uyarıcı işaretlere önem veriyoruz. Bu açıdan bölünmüş yollar ile çok şeritli yollarda yol çizgilerini bizzat belediye olarak biz yapıyoruz. Şerit kullanımı çok önemlidir. Zaten yolun ortasında rastgele gitmek suçtur. Şerit ihlali suçtur. Çünkü trafik kuralları yapılan deney ve yaşanılan tecrübeler sonucunda konulmuştur. Biz de yollarda belirli aralıklarla yol çizgilerini hem yeniliyoruz hem de yeni yollarda hemen boyuyoruz”

2018 yılı içerisinde yol çizgileri yapılması amacı ile ilk etapta 30 bin kilogram akrilik esaslı, su bazlı yol çizgi boyası alındığını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, yol çizgi boyasının da özel olduğunu nitelik ve kimyasal karışım olarak siyah araç lastiklerinden uzun süre etkilenmediğini bu neden ile özel olarak satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.