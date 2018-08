Güzelköy’de Damla Sulama ile tarımda verimlilik artacak

Cuma namazı sonrası Güzelköy halkı ile sohbet eden ve bölge halkına damla sistemi ile sulama bilgisi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, sulama teknikleriyle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Vahşi sulama ve yağmurlama sulama, verimi düşürmektedir. Eski tekniklerle sulama yapıldığında verim düşüyor, üstelik su israfı söz konusu olmaktadır. Verim düşünce tarlanın değeri azalmaktadır. Hangi ürünü yetiştirirseniz yetiştirin, damlama sulama yapmalısınız. Damlama sulamanın maliyetli olduğu söyleniyor ama yağmurlama sulama için harcanan emek ve teçhizat masrafı daha fazladır. Damlama sulama tarımda verimliliğin artırılması açısından çok önemli. Yağmurlama sulamada toprağa fazla su veriliyor ve toprak normal haline dönene kadar aradan günler geçiyor."

Mahalle Muhtarlıkların, belediye birim müdürlerin ve bölge halkının katıldığı damla sistemi ile sulama tanıtım toplantısında Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin batı ile doğusu arasında geniş bir alanda hizmet verdiklerini ancak Melikgazi hizmetlerinin her an her yerde olduğunu sözlerine ekledi.