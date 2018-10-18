H. Mustafa Satır- Bozgedik Camii'nin temeli atıldı

Mustafa Satır-Bozgedik Camii'nin temel atma töreni yapıldı.

Küçükali Mahallesinde inşa edilecek caminin temel atma törenine; İl Müftüsü yardımcısı Mehmet İzci, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları üyeleri ile muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve semt halkı katıldı.

İl Müftüsü yardımcısı Mehmet İzci Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek hem yeni camiler inşa eteğini hem camileri onardığını hem de eski camileri aslına uygun olarak onararak gelecek nesillere aktırıldığını bundan dolayı ibadethanelerin adeta koruyucu ve kollayıcı olduğunu söyledi.

Camiyi inşa eden hayır sahibi H. Mustafa Satır ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, herkesin küçük, büyük meblağ demeden mali ölçülerde hayır sahibi olması ve bu mutluluğu tatması gerektiğini dile getirdi.

Melikgazi Belediyesi olarak her hafta 2-3 açılış, temel atma gibi bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç ise, "Kayseri'nin neresine baksanız hangi okul, hangi ibadethane tesisi, üniversitelerimizin binalarında hep, bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. “H. Mustafa Satır- Bozgedik Camii'nin” temel atma töreni için burada toplanmış bulunuyoruz. Ayrıca Küçükali Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yoğun bir planlı şehirleşme gerçekleşmektedir. Modern, sağlıklı ve çok katlı binalar yükselmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan temel atma töreni sonrası katılımcılara lokma tatlısı ve dondurma ikramında bulunuldu.