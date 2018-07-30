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30 Temmuz 2018 08:50

Hac malzemelerine ilgi arttı

Hac kayıtlarının başlamasıyla beraber vatandaşların hac malzemelerine olan ilgisinin artması esnafın yüzünü güldürdü.

Hac malzemelerine ilgi arttı

30 Temmuz 2018 08:50



Camikebir esnaflarından 10 yıldır hac malzemeleri sektörü ile uğraşan Ahmet Diyabekirli, ciddi bir yoğunluğun yaşandığını ve vatandaşların gösterdiği ilginin esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi. Hac malzemeleri hakkında bilgi veren esnaf Ahmet Diyarbekirli, “Hac kayıtlarının başlaması ile beraber işlerimizde ciddi anlamda bir yoğunluk yaşanmaktadır. Hacca gidecek vatandaşlarımızın ihramlarını, elbiseliklerini ve hediyeliklerini almak için geliyorlar. Hac malzemelerinin içerisinde seccade, tesbih, zemzem takımı, takke, kına, yüzük, esans gibi hediyeliklerimiz var. Hacca gidecek vatandaşlarımız da kendilerine elbise olarak orda kefen dediğimiz ihramını ve normal ayakkabı olarak da giymek için de sandalet, tavaf patikleri üzerlerine de kefen veya kumaş elbiseleri olmak üzere veriyoruz. Kıyafet olarak 200 TL tutuyor. Bunların içerisine hediyelikler de girince ortalama bin TL’yi buluyor. Hediyelikler ise ortalama olarak 5 TL’den başlıyor, 50 TL’ye kadar hediyelik malzemelerimiz bulunmaktadır” dedi.



Hediyelik malzeme olarak en çok tercih edilenlerin seccade ve tespih olduğunu ifade eden esnaf Ahmet Diyarbekirli, Doların artmasıyla beraber seccade ve tespih konularında dolaylı olarak bir zam yaşadıklarını ve bununda piyasa ve müşterileri olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.




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