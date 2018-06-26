Hacı adayları bilgilendirildi

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim seminerlerinde haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı, yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık, ana hatlarıyla hac ve umre menasiki, temel sağlık bilgileri, ibadet bilinci ve hac ibadeti, hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci, Hz. Peygamber (S.A.V.) Mescid-i Nebevi ve Medine ve kadınlara özgü konular görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı. Kadınlara özgü konular İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza güner, sağlıkla ilgili konular ise İl Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Dr. Levent Tündar tarafından verildi. Eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Şahin Güven, bu yıl 20 civarında şehit yakını ve gazinin kuraya tabi olmaksızın hacca gideceğini ifade ederek eğitimler hakkında bilgiler verdi. Müftü Güven; "Bu yıl yüzbinlerce hacı adayımızdan hacca gitmek sizlere nasip oldu. Bunun için şükredelim öncelikle. Her biriniz uzun yıllardan beri bekliyordunuz belki de bu anı, bu yıl sizlere nasip oldu. Milyonlarca hacı adayımız da şuanda bekliyorlar. Ancak ülkelere verilen kotalar sebebiyle de yapabilecek bir durum yok. Ülkemizden belirli miktarda hacı adayımız gidiyor. Bu yıl da inşallah Anadolu coğrafyasını, ülkemizi kutsal topraklarda sizler temsil edeceksiniz. Kayseri’den 26 Temmuz’dan itibaren hacı adaylarımızı göndermeye başlayacağız. Bu yolculuğa çıkmadan önce bir takım hazırlıklara ihtiyacımız var. Kendimizi manen hazırlamamız gerekiyor. Bu yıl kuraya katılmaksızın şehit yakınlarımıza hak tanındı. Hacca gitmek isteyenler yine ücretlerini yatırmak şartıyla ama kuraya tabi olmadan ülkemiz öncelik tanıdı. Yine gazilerimiz, organlarının herhangi birisini bu vatan uğruna feda edebilmişlerse onlara böyle bir imkanın verilmesi de güzel bir durumdur. Öncelikle bu yolculuğa çıkmadan önce iki hususun altını çizmek istiyorum. Birincisi bu yolculuk bir sabır yolculuğudur. Her şeyimizle birlikte sabredeceğiz, sabır imtihanından geçeceğiz. İkincisi ise toplu yapılan eylemlerde, ibadetlerde din görevlilerimize ve kafile başkanlarımıza tabi olmanızdır. Onların koydukları kurallara ve yönlendirmelerine tabi olmanızdır" diye konuştu.

Seminere Müftü Güven’in yanı sıra müftü yardımcıları, merkez ilçe müftüleri ve şube müdürleri de katıldı. Seminerlerin 15 saat ve iki gün boyunca süreceği bildirildi. Kayseri’den hacca gidecek hacı adaylarından oda tipine kayıtlı olanların 26 Temmuz’da uğurlanacağı öğrenildi.