Hacı Ahmed İslamoğlu Kur'an Kursu'nun temeli atıldı

Develi'nin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden olan, Hacı Ahmed İslamoğlu Hocaefendi'nin evinin bulunduğu arsa üzerine kendi ismiyle inşa edilecek olan Kur'an Kursu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Diyanet bünyesinde 40 yıla yakın hizmet veren Ahmed İslamoğlu Hocaefendi, vefatından önce evinin bulunduğu arsayı eviyle birlikte Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Çizilen proje çerçevesinde yapılacak olan Hacı Ahmed İslamoğlu Kur'an Kursu'nun temel atma törenine İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Develililer katıldı.

4-6 yaş arası çocuklara ve yetişkinlere Kur'an eğitimi verecek olan kurs iki katlı olarak hayırsever Nuri Demircioğlu tarafından yapılacak. Hem hüznü hem sevinci bir arada yaşadığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Şahsımın üzerinde de büyük emeği olan, yüzlerce kez girdiğimiz, o güzel sohbetlerinden istifade ettiğimiz hocamızın bu evi Kur'an talebelerine ev sahipliği yaparak hocamızın arkasından sadaka-ı cariye olacaktır. Bu engin gönüllülüğü gösteren hocamıza ve ailesine Allah'tan rahmet diliyor, kursumuzun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Kursumuzun yapımını üstlenen Nuri Demircioğlu amcamızın da ellerinden öpüyor, Allah'tan hayrının kabul edilmesini diliyorum” dedi.