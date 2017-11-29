Hacı Ahmet Arısoy Lisesi’nden Mevlid Kandili Programı

Hacı Ahmet Arısoy Lisesi tarafından düzenlenen Mevlid Kandili programı İl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleşti. Programa çok sayıda davetli ve öğrenciler ile velileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Okul Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler sahne aldı.

Programda okul korosunun ilahileri ile tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Program hatim duasının yapılması ile son buldu.