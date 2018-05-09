Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği ve Vakıf Başkanı Sadık Genç, Kayseri’’de ben değil de, biz olmak için yola çıktıklarını ve bu yönde çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek; "Kayseri şehrinde meslek odaları, dernek, vakıf ve kurum ile kuruluşlar çok şanslıdır. Çünkü Kayseri Belediye Modeli ile adeta hizmet içinde bir yarış halindedirler. Her etkinlikle mutlaka belediyenin katkıları bulunmaktadır. Özellikle referans belediye Melikgazi’nin hizmet ve yatırımları ile şehirde birlik, dayanışma ve huzur ortamı vardır. Bu ziyaretimizin temelinde hem yeni yönetim olarak tanışmak, hem de Melikgazi Belediyesi’nin destek ve katıklarından dolayı teşekkür etmek vardır" ifadelerini kullandı. Başkan Genç, birlik için, kardeşlik için ve dostluk için çalışacaklarını belirterek, " Kayseri’de ben değil, biz olmak için yola çıktık. Ülkemizi, vatanımızı çok seviyoruz. Kayserimizi sayenizde çok seviyoruz. Sevgimiz sizinle ikiye katlandı. Türkiye’de, hatta dünyada Kayseri, bir model ve örnek oldu. Kayseri ipek yolunda artık bir ’Dünya Kenti’ oldu. Biz de bundan sizin destekçiniz olarak, onur ve gurur duyuyoruz " dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, ziyaretten duydupu memnuniyeti dile getirerek, "Referans belediye olmanın temelinde kurum ve kuruluşlar ile oda ve dernekler ile olan dayanışma, birlik ve birlikteliktir. Bu barış ve huzurlu çalışma, topluma yansımaktadır. Bu ziyaretler çok anlamlıdır. Yeni yönetimi kurulunu kutlayarak başarıların devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Sadık Genç, kendilerine karşı gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.