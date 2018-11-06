Hacılar Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını yapıldı

maddesine istinaden Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı'nın başkanlık ettiği toplantıda 2 asıl ve 1 ek olmak üzere 3 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kasım Ayı Meclis Toplantısının birinci maddesinde yer alan mülkiyeti hisse oranında Hacılar Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı için Encümen'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2'inci maddesinde ise Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'nin (KCETAŞ) 22.10.2018 tarih ve 15630 sayılı imar planı değişikliği talebi görüşülerek komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Meclis toplantısının ek gündem maddesinde ise bir vatandaşın talebi görüşülerek, Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Meclis toplantısının sonunda Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.