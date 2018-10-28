Hacılar Kentsel Dönüşüm'de kuralar çekildi

Hacılar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen projenin, 200 konuttan oluşan birinci etabının kat ve cephe kurası çekildi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kura törenine, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis Üyeleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Temeli 2017 yılının Ağustos ayında atılan ve anahtar tesliminin ise 2018 yılının Kasım ayında yapılacak olan birinci etap 200 konutun kat ve cephelerinin belirlendiği kura töreninde bir konuşma yapan ve Hacılar halkının Kentsel Dönüşüm Projesinin mimarı olduğuna işaret eden Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, “Sizler devletinize, Belediyenize, biz görevli ve idarecilere güvendiniz ve bugün bu mutluğu birlikte yaşıyoruz. İnşallah Allah Nasip ederse Kasım sonuna kalmadan sıcak yuvalarınıza kavuşacaksınız. Biz de en az sizler kadar bu heyecanı yaşıyoruz. Sizlerin mutluğunu gözlerinizden anlıyoruz. Bu projede emeği geçen başta önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Ekonomi Bakanımız Mustafa Elitaş, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe teşkilatımız olmak üzere Belediye çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür diyorum. İnşallah devam eden etaplarda da sizlerle birlikte bu başarı devam eder. Sizlerin duasını ve desteğini her zaman hissediyoruz. Doğan Ekici Başkanımızdan anahtar teslimine katılması için söz aldık. Başkanımıza sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu projeye onunda çok fazla katkısı var, başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah sağlıkla sıhhatle sizleri bu sıcak yuvalarda oturmayı nasip etsin.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan birinci etap 200 konutun kat ve cephe kurası, Kayseri Birinci Noter Başkâtibi Mesut Yıldırım nezaretinde gerçekleştirildi.