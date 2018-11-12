Hacılar'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde, Hacılar Gürdoğanlar Ortaokulu tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gürdoğanlar Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dursun Karaca yaptı.Karaca “Medeniyet yolunda ilerlediğimiz 21 inci yüzyılda ileriyi görebilen ve daha ileri gitmeyi amaçlayan yeni nesiller yetiştirmek Mustafa Kemal gibi düşünebilmenin ilk adımıdır. Bu adımı atarken yeni neslin geçmişi iyi bilmesi ve özümsemesi gerekmektedir. Bunun içindirki her fert üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olmalıdır. 10 Kasımlar artık onun aramızdan ayrılışın anma ve matem günü olmaktan çıkarak bize bıraktığı eserin zenginleştirilmesinde ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasında vesile olmaktadır. 10 Kasımların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemli bir yüktür” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler, 10 Kasım Tük Yıldızları saygı uçuşu videosu, İngilizce sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan ‘I am Atatürk' isimli ve Atatürk çocukları konulu müzikli gösteri ilgiyle izlendi.

Program son olarak öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi ile son buldu.