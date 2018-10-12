Hacılar'da Durmak Yok, Yol Yapımına Devam

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Hürmetçi Mahallesi kanal boyunda gerçekleştirilen yol yapım ve kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahallelerini, Kayseri Organize Sanayi Bölgesine bağlayan yolda yürütülen çalışmalarının bu sezon tamamlanacağını söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özdoğan, sözlerine şöyle devam etti;

“Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerini Kayseri Organize Sanayi Bölgesine bağlayan kanal boyunda, iki buçuk kilometrelik hattımızda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarımızı önümüzdeki ay bitirmeyi planlıyoruz. Burada yaklaşık 20 bin metrekarelik bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Değerli hemşerilerimize belirtmek istediğimiz bir husus var. Bizim burada ki çalışmamız yaz ortasında başlamıştı. Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerimizde de çalışmalar devam etmekte. Oradaki işleri de beklemek durumunda kaldık. Buradaki bir miktar gecikme tamamen altyapı hizmetleri ile eş zamanlı olarak yaptığımız çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Bu yol çalışmamız, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir çalışmadır. Ben buradan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerinde ikamet eden hemşerilerimizin bu bağlantı yolunu, trafik güvenliği açısından yol çalışmaları bitinceye kadar kullanmamalarını özellikle istirham ediyorum. İnşallah bu sezon içinde 20 Bin metrekarelik ve 2 buçuk kilometrelik bu yolun yapımını tamamlayarak hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”