Hacılar'ın Marka Kent Ve Bilim Üssü Olması Hedefleniyor

Hacılar'da Bilim Kent Projesi kapsamında, İlçede ki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde, İnteraktif Destekli Bilim Koridorları oluşturuldu.

Hacılar Kaymakamlığı ve Belediye işbirliği ile hayata geçirilen, Hacılar'ın bilimsel çalışma ve aktivitelerle marka kent ve bilim üssü olmasını sağlamayı hedefleyen Bilim Kent Projesi kapsamında, İlçede ki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde, oluşturulan bilim koridorları düzenlenen törenle açıldı.

Hacılar Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu lisesinde düzenlenen ve öğrencilerin ilgisini bilime yönlendirmek amacıyla okulların en çok kullanılan alanlarında kurulan Bilim Koridorlarının açılış ve tanıtımının ardından, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Projeye destek veren hayırsever işadamları ile çalışmalarda yer alanlara, teşekkür belgesinin takdim edildiği programa Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, kurum ve okul müdürleri, hayırsever işadamları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hacılar Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Uçar ve Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Mucuk'un yaptığı konuşmaların ardından kürsüye gelen Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Belediye olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren eğitime hep destek olduklarını söyledi. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kaymakamımız Haluk Sezen Bey İlçemizde göreve başladığında gördük ki eğitimde yapılacak daha çok şeyler var. Bilim kent projesiyle geçen yıl başladığımız atölye çalışmalarımız, bugünde yine devam ediyor. Koridorların açılışında konuştuğumuz gibi yine önümüzdeki aylarda da değişik projelerle karşınızda olacağız. Her zaman için biz bilimin, eğitimin yanında olduk. Bizler bir taraftan çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için gönül veren, destek veren ekipler olarak nesiller olarak var olduğumuzun bilincindeyiz. Diğer taraftan da ilim Çin'de de olsa gidip öğrenin diyen bir peygamber efendimizin ümmetleriyiz. Her anlamda baktığımızda nerde ne varsa araştırıp bulmak, değerli öğretmenlerimizin de belirttiği gibi araştıran üreten geliştiren nesiller yetiştirmek boynumuzun borcu. Buradan bu projede küçükte olsa destek sahibi olabilme mutluluğunu yaşadığımız için değerli Kaymakamımıza, bu projeye emek veren tüm proje ortaklarına saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.”

Kaymakam Haluk Sezen'de yaptığı konuşmada, “Bugün Bilim Kent Projemizin İnteraktif Destekli Bilim Koridorları projesinin ödül töreni için bir aradayız. Geçen eğitim öğretim yılının sonuna doğru festivallerimiz ve fuarımız için ödül töreni düzenlemiştik. Orada inşallah bunun devamı gelecek demiştim, hatırlıyorsanız. İşte bugün ilk defa tüm okullarımızı kapsayan bir projenin ödül töreninde buluştuk. Tabi projemizin artık inşa kısmı tamamlandı sayılır. Bundan sonra inşa ettiğimiz bu konforlu alanlarda, yani atölyelerimizde inşallah üretim gerçekleştireceğiz. Bu sene hedefimiz uzay ve havacılık olacak. Bu konuda çalışmalarınızı yoğunlaştırmanızı rica ediyorum. Ben İnteraktif Bilim Koridorları Projesinde emek alan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgilerimle selamlıyorum. Hayırlı olsun diyorum.” dedi.

İnteraktif Destekli Bilim Koridorları Projesinin tanıtıldığı slayt gösterisi ve lise öğrencilerinin sunduğu canlı müzik dinletisinin ardından, Projeye destek veren hayırsever işadamları ve bilim koridorlarının oluşturulmasında görev alanlara, Kaymakam Haluk Sezen ve Başkan Vekili Bilal Özdoğan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.