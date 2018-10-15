HADAK ve TEMA Vakfından sağlıklı yaşam yürüyüşü

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Bostancı ve Yusuf Özkaya ile TEMA Kayseri Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Hacılar TEMA Temsilcisi Erman Ağmaz'ın yanı sıra Kayseri'de öğrenim gören ve TEMA üyesi Üniversite öğrencileri ile HADAK üyelerinin katıldığı faaliyet, Hacılar Sesli Göller Dağı Bölgesi parkurunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda 117 kişinin yürüyüş yaptığı faaliyette katılımcılar, hem hacılar ilçesinin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu hem de sağlıklı yaşam için spor yaptılar.

Yürüyüşün sonunda kısa bir konuşma yapan TEMA İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Hacılar Belediyesi ve HADAK'ın katkıları ile gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşün için Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan'a teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan ise, HADAK olarak gençlerin spora ilgi duymasını teşvik etmek ve başarılı sporcuların yetişmesini sağlama adına birçok faaliyet gerçekleştirildiklerini söyledi. Başkan Vekili Özdoğan, “Burada TEMA Vakfı ile birlikte bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiğimiz için mutluluk duymaktayım. Bizler Hem Hacılar Belediyesi hem de HADAK olarak birçok başarılı sporcu yetiştirdik, yetiştirmeye de devam ediyoruz. Bunların yanında çocukların spora ilgi duyması için faaliyetler yürütüyoruz. Ayrıca sıra sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede katılımcılarımız hoş bir pazar günü geçirirken, Hacılarımızın doğal güzelliklerini de görmüş oluyorlar. Ben bu yürüyüşümüze iştirak eden katılımcılara teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Faaliyetin sonunda TEMA yetkilileri tarafından Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Belediye Meclis Üyeleri ve Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Duran'a teşekkür mektubu takdim edildi. Ayrıca uzun göl etrafına fidan dikildi.