Çelik-İş Sendikası Kayseri Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu’na Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve işçi sendikalarının temsilcileri katıldı. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, genel kurulda yaptığı konuşmada dayanışmanın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına tarihi bir seçimin başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Türk milletinin Türkiye’nin başarılı olmasını istemeyenlerin beklentilerini boşa çıkardığını ifade etti. Arslan, “Bizim önümüzdeki süreçlerde içerideki dayanışmamızın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından tarihi bir seçimi başarıyla gerçekleştirdik. Bu seçim Batı’nın ve müttefiklerimizin Türkiye’ye karşı olan bütün beklentilerini boşa çıkarmıştır. Her seçimde olduğu gibi sıkıntıların ve sorunların çözümünü sağlayacak bir seçim sonucunu milletimiz armağan etmiştir. Bu nedenle baktığımız zaman Türkiye gerçekten başarılı bir seçimi geride bırakmıştır. Hem ekonomik saldırılar, hem terör saldırıları hem Türkiye’yi özellikle dizayn etme çalışmalarına milletimiz prim vermemiştir. Seçimlerden birkaç gün önce ilginçtir ki hainler eteklerindeki bütün taşları dökmeye başladılar. Dünyanın en büyük spekülatörlerinden olan Macar Corc Soros‘un makalesi yayımlandı. Soros sabıkalı bir adamdır. Ukrayna’yı bölmeye çalışan, Gezi süreçlerinde Türkiye üzerinde gizli oyunlar oynayan, dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli yatırımlarıyla ülkelerin istikrarını bozmaya çalışan gerçekten bir baba parasıdır. Makalesi çok ilginçtir. Üç ülkeyi hedefine koyar. Ben Türkiye’den bahsedeyim. Avrupa Birliğini ve Amerika’yı göreve davet ediyor. Tayyip Erdoğan sadece Müslüman ülkeleri değil, Müslüman olmayan ülkelerde de takip edilmeye, takdir edilmeye ve onun arkasından yürümeye devam eden bir Türkiye oldu. Bu çok tehlikeliydi. Soros’a göre Balkanlar’da Türkiye yeni bir rol üslenmeye çalışıyor. O yüzden tedbir alın. Türkiye’yi oralardan uzaklaştırın. Türkiye Soros’un dediğini yapmadı. Türkiye milletimizin ve memleketimizin iradesini düşünerek Soros gibilere cevabını verdi” dedi.

30 Haziran’da yayımlanan bir kararname ile uzun süredir tartışılan bir sorunun çözüme kavuştuğunu ve bunun geç kalınan bir düzenleme olduğunu belirten Arslan, “30 Haziran’da Bakanlar Kurulunda yeni bir kararname yayınlandı. Bu kararname de uzun süredir tartıştığımız ve daha önceki kararnamelerde olması gereken taşeron işçilerin kadrosu açılmış oldu. Bu geç kalınmış bir düzenlemeydi. Türkiye çalışma hayatının en büyük reformlarından birine imza attı. Uluslararası güçlerin ve küresel sermaye güçlerinin özellikle yeni dünya sisteminde tanıttığı kamuyu özelleştirin, kamu şirketlerini tasfiye edin baskısına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir meydan okumasıdır. 950 bine yakın arkadaşımızın sorunu çözüldü. 50 bin geriye kalan kardeşimin de sorunu çözüldü. Biz zamanın neresinden dönersek kardır. Burada arkadaşlarımızın da sorunu çözülmüş oluyor” diye konuştu.