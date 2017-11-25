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25 Kasım 2017 09:11

Hak-İş kadınları kadına yönelik şiddete ‘hayır’ dedi

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri Kadın Komitesi 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ sebebiyle bir basın bildirisi yaparak kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ettiklerini dile getirdi.

Hak-İş kadınları kadına yönelik şiddete ‘hayır’ dedi

25 Kasım 2017 09:11


Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, son zamanlar da kadınlara yönelik yapılan şiddetin arttığını ve uluslararası boyutta bir sorun haline geldiğini söyledi. Çelik, “Kadına yönelik şiddete hayır demek için bir arada bulunduklarını söyleyerek şu şekilde devam etti, “Kadınlarımız geleceğimizin temellerini atan geleceğimizin mimarları bir medeniyeti inşa eden en önemli varlığımızdır. Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan bazen bir ailede anne, bazen bir ülkenin geleceği için alın teri döken kadınlarımız şiddete değil sevgiye muhtaçtır” dedi.


Hak-İş Konfederasyonu Kayseri Kadın Komite Başkan Yardımcısı Neslihan Döşeyen de yaptığı açıklama 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle bir arada bulunduklarını söyleyerek şu şekilde devam etti;


“Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir. Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz.”




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