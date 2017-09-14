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14 Eylül 2017 11:52

Hak-İş, üyelerine sektörel uyum eğitimi veriyor

Hak-İş Konfederasyonunun düzenlediği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen ve AB tarafından finansmanı sağlanan “İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen Sektörel Uyum Eğitimleri ve Sendikacılar Çalıştayı ilk olarak Kayseri ’de başladı.

Hak-İş, üyelerine sektörel uyum eğitimi veriyor

14 Eylül 2017 11:52


12-14 Eylül 2017 tarihleri arasında 3 gün sürecek projenin açılış okunuşmasını yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik projenin ilk olarak Kayseri’de uygulamaya başlandığını söyleyerek, “İşverenlerimiz ile işçilerimiz arasında diyalogun ve kalitenin arttırılması için bu programlar yapılmaktadır. Çeşitli sektörlerde yaşanan sorunları çözme adına bu projelerin önemi oldukça büyüktür.” Dedi.


Bu tür projelerin oluşturulmasında sendikaların öneminin büyük olduğunu söyleyen Çelik şu şekilde devam etti, “ Hak-İş olarak sendika temsilcilerimizin ve üyelerimizin bilinçlenmesi için bu tür eğitimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Sektörel eğitimde iletişim, Kurumlar arası iletişim ve sosyal diyalog başlıkları altında 7 farklı ilde uzmanlarımız tarafından sendika yöneticilerimize temsilcilerimize eğitim verilecektir. Bu eğitimlerimizle toplumun farklı kesimlerini temsil eden aktörler arsında her türlü görüşme, müzakere, tanışma veya bilgi paylaşımı hedeflenmektedir. Sosyal diyaloğun önemi, müzakere nedir, uzlaşma nedir, iş yeri düzeyinde sosyal diyalog gibi konu başlıkları altında eğitimlerimiz sürmektedir. Ben bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın çalışma hayatımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.


Hak-İş Konfederasyonu Dış İlişkiler Uzmanı Murat Onur Sayılan da "İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması Teknik Destek Projesi’’ faaliyetleri arasında yer alan "Sektörel Uyum Eğitimleri Programı" kapsamında, 2017 yılı boyunca, Kayseri, İstanbul, Bursa, Konya, Sakarya, Adana ve Şanlıurfa’da eğitimlerin süreceğini söyledi.


Kayseri ‘de üç gün boyunca sürecek olan eğitimler Hak-İş Konfederasoyununa bağlı sendikaların yönetici ve temsilcilerinin katılacağı ve Sektörel Uyum Eğitimleri ve Sendikacılar Çalıştıyanın uygulanacağı bildirildi.




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