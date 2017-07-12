Bir otelde gerçekleştirilen Eğitime Hak-iş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz İplik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Turgay Ulutürk, Müsiad Kayseri Şube Başkanı Nedim Olğunharputlu ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların işyeri temsilcileri ve Müsiad’ın Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İki gün süren eğitim projesi kapsamında Kayseri’de ki tekstil sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerde ki sosyal diyaloğ gelecekte ki avantajlar ve dez avantajlar ve sektörleri tehdit eden unsurlar ele alınan seminerde açılış okunuşmasını yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik projeninKayseri’de daha önce de 4 gün süreyle 600 sendika üyesine geniş kapsamlı verildiğini söyleyerek şu şekilde devam etti, “İşverenlerimiz ile işçilerimiz arasında diyalogun ve kalitenin arttırılması için bu programlar yapılmaktadır. Bu eğitim projesinin çalışma hayatımıza büyük katkı sağlayacağı inancındayım” dedi.

Bu tür projelerin oluşturulmasında sendikaların öneminin büyük olduğunu söyleyen Çelik şu şekilde devam etti:

“Hak-İş olarak üyelerimizin haklarını korumak kadar işverenlerimizin de kazancını korumak ve arttırmak bizim en büyük amaçlarımızdandır. Çalışma hayatın da sendika, işçi, işveren kavramlarını biz birlerine rakip olarak değil sosyal ortağı olarak görüyoruz. İşverenimiz kazanırsa bizlerde kazanırız. Allah korusun işverenimiz her hangi bir zarara uğrarsa işçiler olarak bizlerde zarar görürüz. Bu yüzden sosyal ortak kavramını çalışma hayatımızın merkezine yerleştirmek zorundayız. Ben bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın çalışma hayatımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Böyle projenin gerçekleştirilmesinden dolayı memnun kaldıklarını ve sosyal diyoloğun önemini vurgulayan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu da, “ İşçilerimizin çalıştıkları işyerlerinde kendilerini patron gibi hissederek bu işyerine daha verimli nasıl olabilirim diye çalışması gerekmektedir. Bizlerde işçilerimizin yerine kendimizi koyarak onların çalışma alanlarını daha da kolaylaştırarak sosyal diyaloğu geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Proje uzmanlarınca verilen eğitimin Kayseri’de iki gün boyunca sürdüğü ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikakaların işyeri temsilcileri ile işveren yetkililerine yönelik olduğu belirtildi.