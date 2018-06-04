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04 Haziran 2018 17:14

Hakkari şehidi Özkan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’de Dağlıca-Aktütün yolunun yapımında yol güvenliği alan güvenlik güçlerine teröristlerin güdümlü füze ile saldırması sonucunda şehit olan piyade sözleşmeli er 29 yaşındaki Orhan Özkan, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari şehidi Özkan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

04 Haziran 2018 17:14


Şehit Özkan’ın cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği Kalemkırdı Camii’ne getirildi. Burada şehidin yakınları Türk Bayrağı’na sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, "Orhan kalk eve gidelim" diye ağıt yaktı. Şehidin eşi Özlem Özkan, şehidin parkasını giyerken 5 yaşındaki kızı Elif ise babasının fotoğrafıyla oynayarak son yolculuğuna uğurladı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, şehidin annesi Hatice, kardeşi Gökhan Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Kamçı ve protokol üyeleri, şehidin ailesine baş sağlığında bulundu.


İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehit Orhan Özkan’ın naaşı Kartal şehitliğinde toprağa verildi.




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