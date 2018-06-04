Hakkari şehidi Özkan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özkan’ın cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği Kalemkırdı Camii’ne getirildi. Burada şehidin yakınları Türk Bayrağı’na sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, "Orhan kalk eve gidelim" diye ağıt yaktı. Şehidin eşi Özlem Özkan, şehidin parkasını giyerken 5 yaşındaki kızı Elif ise babasının fotoğrafıyla oynayarak son yolculuğuna uğurladı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, şehidin annesi Hatice, kardeşi Gökhan Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Kamçı ve protokol üyeleri, şehidin ailesine baş sağlığında bulundu.

İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehit Orhan Özkan’ın naaşı Kartal şehitliğinde toprağa verildi.