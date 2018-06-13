Halaçoğlu: "Kimseye dargınlığımız ve kırgınlığımız yok”

İyi Parti Kayseri İl Binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP’den ihraç edilmesiyle ilgili konuşan Halaçoğlu, "Biz Türkiye’de İyi Parti olarak gerçekten çok önemli bir şeyi başlattık. Hepiniz biliyorsunuz ki bizim kökenimiz milliyetçidir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekiliydim. Bu partiyi bizler terk etmedik. Bu partiden bizleri ihraç ettiler. İhraç edilme sebebimiz demokrasiyi savunmamızdır. Partinin bizi ayırdıkları zamana kadar politikalarında kim yolsuzluk yapmışsa, kim milli değerleri ayaklar altına almışsa, Türkçülüğü ayaklar altına almışsa onunla mücadele etmekti. Bu sebeple bu partiye oy verildi. Bu oya ihanet eden kişiler şimdi hesap sormazsam namerdim deyip de hesap sormak yerine onun yanında yer alanlardır. Dolayısıyla hep tüzükte yer alan hem seçim beyannamelerinde yer alan hem de çeşitli konuşmalarda yer alan o mücadelenin tam aksini yapmışlardır” diye konuştu.

7 Haziran seçimlerinde MHP’de Grup Başkanvekilliği yaparken kendisine Kültür Bakanlığı’nın teklif edildiğini ifade eden Halaçoğlu, makam peşinde olmadıklarını, olsalardı şimdi bakan olduklarını vurguladı. Halaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana ’Siz aday gösterilmediniz, daha hala ne uğraşıyorsunuz’ diyorlar. Karşımızda ki insanlar bir şeyi anlamak da zorluk çekiyor. Biz makam için yola çıkmış olsaydık bana 7 Haziran’da Kültür Bakanlığı teklif edilmişti. Ben kabul etmedim. Ben o zaman MHP’de Grup Başkanvekiliydim. Dolayısıyla makam için yola çıkmış olsaydık bakan olurduk. Milletvekili olup olmamam hiç önemli değil. Ben sonuç olarak tarihçiyim. Bir devletin ayakta kalmasının hangi şartlarda olduğunu en iyi bilenlerdenim. Hiçbir milletvekilliğini ne ailem ile değişirim ne de milletim ile değişirim."