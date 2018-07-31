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31 Temmuz 2018 16:57

Halk Günü Toplantısı Vali Kamçı başkanlığında yapıldı

Toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmasını, vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı.

Halk Günü Toplantısı Vali Kamçı başkanlığında yapıldı

31 Temmuz 2018 16:57


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Her ay düzenli olarak vatandaşlarla bir araya geldiklerinin altını çizen Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde halkımızla daha sık bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini ifade etti.


Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.




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