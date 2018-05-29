Halk otobüsü, 3 otomobile çarptı: 6 yaralı

Kaza, Erciyes Bulvarı Kartal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen 38 SS 078, 38 BG 393 ve 38 YP 633 plakalı otomobillere, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AB 257 plakalı halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen 38 SS 078 plakalı otomobil yön levhasına çarparak durabildi. Kazada, otomobiller içerisinde bulunan 3, halk otobüsünde bulunan 3 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitlik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerine güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.