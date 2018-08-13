Hamilelik bulantılarıyla başa çıkma önerileri

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Taş, hamilelik bulantılarıyla başa çıkmak için nelere dikkat edilmesiyle ilgili bilgiler vererek, "Annelik heyecanıyla ayaklarınızın yerden kesildiği günlerde, tam da anneliğe olmanın tatsız yönlerinden biriyle tanışabilirsiniz. Mideniz bulanır ve bazı hamilelerde bu mide bulantısı aylarca sürebilir. Ama mide bulantısı ve kusma yalnızca sizin sorununuz değil. Uzmanlara göre her yüz hamilenin 85’i bu sorunla karşılaşıyor" dedi.

Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında daha sık görüldüğünü söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Taş, "Mide bulantısı ve kusmanın nedeni olarak hormonları gösteriyor. Beta HCG hormonunun artışı beyindeki kusma merkezini de harekete geçiriyor. Mide bulantısı ve kusmalar genellikle 6. Haftada başlıyor. Ama bu bulantılara çoğu zaman kokulara karşı hassasiyet, iştahsızlık ve kusma eşlik eder. Daha çok sabahları olan bulantı ve kusma şikayeti altta yatan başka bir hastalık yoksa 12-14. haftalarda sona eriyor. Genellikle 3. aydan sonra şikayetler azalıyor, zamanla tamamen kayboluyor. Yiyeceklerinize dikkat edin: Soslu, yağda kızartılmış, baharatlı, çok şekerli sulu gıdalardan uzak durun. Onun yerine haşlama patates, ekmek, yumurta, peynir, yoğurt, pirinç pilavı, makarna gbii hafif ve yağsız yiyecekleri tercih edin. Sıvı ve sıvı besinleri yemekle birlikte değil yemek aralarında tüketin. Soda ve tuzlu leblebi mide bulantısını bastırmaya yardımcı olabilir" fadelerini kullandı.

"Öğün sayınızı artırın: öğünlerinizi 3 değil, en az 6’ya çıkarın"

Hamilelerin yavaş kalkması gerektiğini söyleyen Taş, "Yataktan ayağa kalkmadan önce on - onbeş dakika beklemeniz, sabah mide bulantılarını kesmeye yardımcı olabilir. Ayrıca yataktan kalkmadan bisküvi, kızarmış ekmek gibi kuru şeyler yiyin. Mide bulantısı olan hamilelerin karnına ve midesine basınç yapacak dar giysiler girmesi, şikayetlerinin artmasına neden olabilir. O nedenle rahat giysiler giyin. Kötü kokulu ortamlardan uzak durun. Kokular gebelik bulantısını tetikler. Midenizi bulandıracak kokulardan uzak durmaya çalışın. Limon, reyhan, nane gibi bazı kokular ise ferahlatıcı etkisiyle mide bulantısını hafifletebilir. O yüzden evinizde ve çantanızda ihtiyaç olunca koklayacak bu bitkileri bulundurabilirsiniz" şeklinde konuştu.