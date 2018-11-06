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Hamsi tezgaha bereketiyle düştü

Eylül ayında başlayan balık sezonu, palamuttan sonra hamsinin tezgaha düşmesiyle damakları zevklendiriyor.

Kilo fiyatı ortalama 7 TL'den satılan hamsi, geçen yılın aynı ayına göre daha ucuz satılıyor.


Havaların soğumasıyla birlikte, hamsi de tezgahlarda yerini almaya başladı. Palamuttan sonra hamsi satışlarının yüzlerini güldürdüğünü söyleyen balıkçı esnafı Fırat Karaduman, “Palamut çekildi, hamsi sezonu açıldı. Fiyat olarak da 7 buçuk Lira. Bu yıl fiyatlarımız da uygun. Geçen yıl aynı aylarda hamsinin kilosunu 9 Liraya satıyorduk. Palamuttan sonra hamsiye talep artı. Her gün ortalama 3 kamyon geliyor, hepsi bitiyor” dedi.



Ustasından hamsi tarifi


Temizlenmiş hamsi tuz, mısır unu ve una bulanır ve kuyrukları tavanın dış tarafına bakacak biçimde ortadan başlayarak tavaya dizilir. Bol sıvı yağda arkalı önlü, ortalama 6-7 dakika yüksek ateşte kızartılan hamsiler, mevsim sebzeleri ile servis edilir. Güzel pişmiş hamsinin püf noktası, hafif sulu kalacak biçimde az pişirilmesinden geçer. Gereğinden fazla kızartılmış hamsinin tadı olmayacağı gibi vitamin kaybına neden olur.

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