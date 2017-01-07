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07 Ocak 2017 16:56

Hanımeller Pazarı faaliyetlerine devam ediyor

Hanımeller Pazarı faaliyetlerine devam ediyor

07 Ocak 2017 16:56

Develi Belediyesinin katkıları ile Develili ev kadınlarının el emeği göz nuru işleri, yöresel lezzetleri ve ev yapımı yiyeceklerin sergilendiği ve satıldığı Hanımeller Pazarı, Develi Kadın ve gençlik Merkezinde her Cumartesi günü faaliyetlerine devam ediyor.
Ev kadını olup herhangi bir işi olmayan kadınların bir araya gelerek ortaklaşa oluşturdukları Hanımeller Pazarının amacı hakkında bilgi veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develili ev hanımların el emeği göz nuru hazırladıkları ürünlerin sergilenmesi ve satılması ile aile bütçelerine katkı sağlayacağı için Belediye olarak açılması için her türlü desteği sağladık. Hanımlarımıza evinde ürettiklerini vergisiz pazarda satma imkanını sağladık. Yöresel ürünler ile el sanatları ürünleri de aynı pazarda yer alarak Develi’nin doğal ve kültürel zenginliklerini önemli bir katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu amaçla kadınların kendi ürettikleri ürünleri bu pazarda satarak gelir elde edebilecekleri bir Pazar oluşturduk. Her hafta Cumartesi günü olmak kaydı ile faaliyet gösterecek pazara tüm Develili hemşerilerimizi bekliyoruz." dedi.
Hanımeller Pazarı her hafta Cumartesi günleri Develi Kadın ve Gençlik Merkezinde vatandaşların ziyaretine açık olacak.



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