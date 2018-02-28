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28 Şubat 2018 12:59

Harçlıklarıyla aldıkları bereleri Afrin’e gönderdiler

Kayseri’de Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerlere destek olmak için harçlıklarıyla bere alan Tekden Koleji 5.

Harçlıklarıyla aldıkları bereleri Afrin’e gönderdiler

28 Şubat 2018 12:59

sınıf öğrencileri, içlerine duygu yüklü mektuplar bırakarak Afrin’e gönderdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek olmak isteyen öğrenciler, Erciyes Kayak Merkezi’ne giderek Türk Bayrağı açtı. Kar üzerine yatarak ‘Afrin’ yazan öğrenciler, daha sonra komando marşını okudu. Operasyondaki askerlere destek vermek için geldiklerini ifade eden öğrenciler, Türk silahlı Kuvvetleri’ne başarılar diledi.


Tekden Koleji Müdür Yardımcısı Naci Bayat, Mehmetçiğe soğuk bir mekanda güzel mesajlar vermek için Erciyes’e geldiklerini ifade ederek, “Tekden Koleji 5. sınıf öğrencileri olarak Afrin’deki kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla onlara duygu dolu mektuplar yazdık. Onlara güzel mesajlar vermek için soğuk bir mekanda Erciyes’te kendi sıcaklığımızı hissettirmeye çalıştık. Afrin yazısı yazarak bayrak açtık. Kalbi duygularımızı ifade etmek için kalp motifi yaptık. Allah askerlerimizi her türlü beladan korusun diye dua ettik” diye konuştu.


Öğrenciler Afrin’e gönderilecek olan harçlıklarıyla aldıkları berelerin içine, yazdıkları duygu yüklü mektupları koydu.




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