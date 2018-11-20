Hasan Hüseyin Acar koşulara başladı

Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Hasan Hüseyin Acar forma giymek için gün sayıyor. Ligin 7.haftasında oynanan Beşiktaş maçı öncesi sakatlanan ve ameliyat olan, 2 aydır takımdan uzak kalan Hasan Hüseyin koşulara başladı.

Kayseri'ye gelerek özel programlar eşliğinde çalışmalara başlayan Hasan Hüseyin, Kasımpaşa maçında oynayacak hale gelecek.

İHA Muhabirine açıklamada bulunan Hasan Hüseyin Acar, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım ve ardından başarılı bir operasyon geçirdim. Çok şükür şimdi her şey yolunda. Koşulara başladım. 2-3 hafta içerisinde tam olarak hazır olacağım. Rabbim bu tür sakatlıkları kimseye yaşatmasın. İnşallah takıma katılıp elimden gelenin fazlasını yapacağım ve daha iyi olacağım" diye konuştu.

Hasan Hüseyin Acar, idmanda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanmış ve ayak parmağını kırmıştı. Genç futbolcu sonrasında ameliyat olmuştu.