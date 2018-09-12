Hasan Keleş: "Amacımız spor sayesinde sokaktan alıkoymak, başarılı sporcular yapmak"

İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Hedef 2020 Olimpiyatları Projesi Genel Koordinatörü Hasan Keleş, G1 Taekwondo Turnuvası'nda 4 altın madalyayla döndüklerini söyleyerek, "15 ülkeden 104 sporcunun katıldığı turnuvada gücümüzü ciddi bir şekilde gösterdik" dedi.

Taekwondo A Milli Takım Antrenörü, İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Hedef 2020 Olimpiyatları Projesi Genel Koordinatörü ve Filistin Milli Takım Teknik Direktörü Hasan Keleş, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Bu proje ile ücretsiz verdikleri kurslar sayesinde çocukları sokaklardan kurtararak, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıkların ifade eden Keleş, "Amacımız gençlik ve spor. Kayserimizde 3 bine yakın sporcuyla 15 bölgede tamamen ücretsiz. Çocukları spor sayesinde sokaktan alıkoymak, başarılı sporcular yapmak, vatana ve millete faydalı fertler yetiştirmek amacıyla bu projenin de genel koordinatörlüğünü yürütmekteyim. 2014 yılından itibaren birçok Türkiye şampiyonluğu, ikincilikler, üçüncülükler ve bunun sonucunda uluslararası arenada boy gösterdik. Projemiz yeni olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Gerçekten örnek bir proje, çocuklarımızın hiçbirinden 1 TL dahi para alınmıyor. Elbise dahil ihtiyaçları temin ediliyor. Gerçekten Türkiye'ye örnek bir proje. Valimiz, belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, iş adamı Saffet Arslan projenin tamamen destekçisi. İnşallah iyi bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

"Türk ve Filistin bayrakları ile beraber çıkılması oradakilere örnek oldu"

G1 Turnuvaları'nın çok önemli olduğunu, Olimpiyatlar öncesi Türkiye'nin gücünü gösterdiklerinin altını çizen Hasan Keleş, aynı zamanda sporcuların kürsüye Filistin ve Türk Bayraklarıyla çıkmalarının insanlığa da örnek olduğunu vurguladı. 2014 yılından beri Filistinli taekwondo sporcularını 60'ar kişilik gruplar halinde Kayseri'de kamp yaptırdıklarını hatırlatan Keleş, "Gerçekten kamplar güzel oluyor, arkadaşların tecrübeleri artıyor. 4-7 Eylül tarihleri arasında milli takımımızın da katıldığı Uluslararası G1 Turnuvası'nda 4 altın madalya aldık. Gururlandık, onurlandık. G1 Turnuvaları çok önemli. Çünkü 15 ülkeden 104 sporcunun katıldığı turnuvada gücümüzü ciddi bir şekilde gösterdik. Aynı zamanda Filistin Milli Takımı Teknik Direktörüyüm. Artık Filistinli çocuklar da başarı elde etmeye başladılar. Bu da bizi onurlandırdı. Filistin'in orada madalya alması, Türk sporcuların birincilik kürsüsüne çıkarken Türk ve Filistin bayrağını beraber çıkarması oradaki insanlara örnek oldu" diye konuştu.