Hastane ve saray halı yönetiminden Başkan Cabbar’a ziyaret

Güney Aşağı Mahallesinde yapılan sıcak asfalt çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirmek adına Başkan Cabbar’a teşekkür ziyaretinden bulunan Saray Halı Fabrikası Genel Koordinatörü Nadir Yörüktümen ve beraberindeki yöneticiler “Mahallemiz sakinleri çalışmalardan büyük hoşnutluk içindeler. Bizler de hem mahalle sakinleri olarak hem de Saray Halı Yöneticileri olarak sizlere çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu. Başkan Cabbar da ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek çalışmaların hız kesmeden diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti. Başkan Cabbar ayrıca Develi’deki genel sağlık hizmetleri ve yeni yapılacak olan 150 yataklı yeni Develi Devlet Hastanesi hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Devlet Hastanesi yöneticileri ile makamında bir araya geldi. Başhekim Abdulkadir Çağlayangil, Hastane Müdürü Yusuf Ulusan ve müdür yardımcılarının katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cabbar, “Develimizdeki sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmak adına hastane yöneticilerimizle her daim istişare halindeyiz. İnşallah Develimiz en kısa zamanda yeni yapılacak olan 150 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi ile daha kaliteli sağlık hizmetlerine kavuşacaktır” diyerek ziyaretlerinden dolayı gelen heyete teşekkürlerini iletti.