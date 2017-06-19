Hava değişimine gelen genç, evinde intihar etti

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Hanımeli Sokak’ta meydana gelen olayda 21 yaşındaki T.Ö.’nün evde av tüfeği ile kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Yakınlarının tüfeğin sesini duyması üzerine odaya girdiği ve T.Ö.’yü kanlar içinde gördükten sonra 112 ekiplerine haber verdiği bildirildi.

İhbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri T.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. T.Ö.’nün cesedi yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Çanakkale’de asker olan T.Ö.’nün hava değişimi için Kayseri’ye geldiği öğrenildi.