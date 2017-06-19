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19 Haziran 2017 17:46

Hava değişimine gelen genç, evinde intihar etti

Çanakkale’den hava değişimine gelen 21 yaşındaki genç, evde başına av tüfeği ile ateş ederek intihar etti.

Hava değişimine gelen genç, evinde intihar etti

19 Haziran 2017 17:46


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Hanımeli Sokak’ta meydana gelen olayda 21 yaşındaki T.Ö.’nün evde av tüfeği ile kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Yakınlarının tüfeğin sesini duyması üzerine odaya girdiği ve T.Ö.’yü kanlar içinde gördükten sonra 112 ekiplerine haber verdiği bildirildi.


İhbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri T.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. T.Ö.’nün cesedi yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.


Çanakkale’de asker olan T.Ö.’nün hava değişimi için Kayseri’ye geldiği öğrenildi.




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