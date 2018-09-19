"Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum" projesinin sertifika töreni yapıldı

Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için özellikle anneler başta olmak üzere ebeveynlerin de sağlıklı olmasını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “İlçemiz kadınlarının hem kaliteli zaman geçireceği hem de sağlıklarını koruyacağı her türlü projeye destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Cabbar, "İnşallah bu projede de hedeflerimize ulaşmış olmayı diliyorum. Bu ve benzeri projeleri hanım kardeşlerimize ulaştırmada büyük gayret gösteren Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Adem Demir başta olmak üzere spor eğitmenlerimiz Arzu Bayram Eser ve Özben Şimşek'e teşekkür ediyorum. Develi Belediyesi olarak kendilerine her daim destek vermeye devam edeceğiz. Projeye katılan hanım kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, başka projelerde yine görüşeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.