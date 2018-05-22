Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 10:49

Hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Atilla Kaya için Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

22 Mayıs 2018 10:49


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Atilla Kaya (44), geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya için, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Kaya’nın özgeçmişinin okunduğu törende Kuranı Kerim okunarak dualar edildi. Atilla Kaya’nın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Törene, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kaya’nın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç