Hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Atilla Kaya (44), geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya için, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Kaya’nın özgeçmişinin okunduğu törende Kuranı Kerim okunarak dualar edildi. Atilla Kaya’nın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Törene, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kaya’nın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.