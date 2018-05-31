Kayseri Valiliğinde düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ve ailesi katıldı.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kayserinin belki ismi anıldığı zaman bir takım sıfatlar hemen akla geliyor. Ticaret şehri olması, çalışkanlığı, gayreti, insanının becerisi gündeme geliyor. Hayırseverliliği de artık yavaş yavaş öne gelmeye başlıyor. 15-20 yıldır bu memlekette alın teri ile para kazananlar şehri ile ödeşir gibi hayır işliyor. Bu konuda rahmetlik olan herkesi yad ediyoruz. Kadir Has da bunlardan birisi, onun gibi nice hayırseverlerimiz var. Günümüzde de bu işin bayraktarlığını Osman amca yapıyor. Bundan 10 yıl kadar önce görüşmüştük ve Aydınlıkevler Mahallesinde bir cami ile işe başlamıştık. Yaptığı okula da özenen Osman amca taşlarını dahi kendisi tek tek seçiyor. Şimdi de yeniden hayır işine başlıyor. Gültepe’de bir arsada ilköğretim okulu yaptırıyor. Kompleksleri ile çevre düzeni ile ana okulu da içinde bir okul yaptıracak” dedi.

Bakan Özhaseki, “ Osman amcanın damadı Elitaş Bey’e takılıyoruz. Osman amca Elitaş’a miras bırakma hepsini dağıt diyoruz. Allah razı olsun o da diyor ki, Kayseri üniversitesine bir okul daha yaptır diyor. Allah için harca diyor. Böyle güzellikler içinde burada tören yapıyoruz. Allah Osman amcaya uzun uzun ömürler versin bir işi bitiriyor diğer bir işe başlıyor” diye konuştu.

Konuşmanın ardından yaptırılacak olan 24 derslikli ilkokul ve 8 derslikli anaokulunun protokolü imzalandı.