Hayrullah ve Hatice Elmacıoğlu Camii açıldı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çıkmaz Sokak üzerinde yer alan ve Belediyemiz ve Elmacıoğlu ailesi işbirliği ile yaptırılan cami açılışına Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,Yaygın Din Eğitim Daire Başkanı Saliha Bilğiç,Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan Vali Süleyman Kamçı, Kayseri'de hayırseverlerin desteğinin Türkiye çapında bilinen, güzellikleri ün yapmış şehir olduğunu söyleyerek, "Türkiye Kayseri'nin hayırseverlik özelliğini örnek alıyor. Bunun ilk örneğini bugün sizlerle yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bütün anne ve babaların hayırlı evlatlara sahip olmasını diliyorum" dedi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne yapılan yatırımlar ve hizmetler ile bölgenin adeta fiziki yapısının değiştiğini ve halkının Melikgazili olmanın farklılığını yaşadığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Hayrullah ve Hatice Elmacıoğlu adına Belediyemiz ve Elmacıoğlu ailesi işbirliği ile yaptırılan camimizi Camiler haftasında hizmete açtık. Melikgazi Belediyesi olarak ilk yaptığımız çalışma cami duvarlarını yıkarak camilerimizi halka açtık. Dede ve torunlarımızı camilerde buluşturduk. Camilerimiz belediyeye emanet çünkü her türlü bakım ve onarım çalışması yanında iç ve dış mekan temizlikleri için ekipler oluşturduk. Hayırsever hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Marka şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim ve ibadethanelere yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz."

Açılış sonrası her zaman olduğu gibi davetlilere Melikgazi Belediyesi'nin geleneksel ikramı olan aşure protokol tarafından ikram edildi.