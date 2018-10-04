Hayvan Haklarını Koruma Gününde Barınak Ziyaretçi Akınına Uğradı

Niğde'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle öğrencilerden oluşan gruplar Niğde Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Öğrencilere, hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte öğrencilere çevrelerindeki sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama, su kabı ile kuru mama ve hayvanlarla ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Başkan Özkan ; "Biz elimizde geldiğince Niğde Belediyesi olarak yaşadığımız çevrede bizimle birlikte yaşayan hayvanlarımızı burada barınağımızda tedavi ediyoruz, onların bakımlarını yapıyoruz ve yine yaşam alanları olan doğaya tabi ki bırakıyoruz. Burası tüm hayvanların tel örgüler içerisinde kapalı tutulduğu bir hapishane değil burası bizimle birlikte doğada yaşayan hayvanlarımızın tedavi ve bakım yerleri. Yaralı, hasta hayvanları tedavi eden görevlilerimiz hayvanlarını sağlıklarına kavuşturduktan sonra onları yeniden yaşam alanlarına bırakıyorlar. Doğa sadece bize ait değil. Diğer canlılarla birlikte yaşamak üzere bize verilmiş. Onlarla sevgi ve saygı çerçevesinde birlikte yaşamak zorundayız. ''dedi.

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler barınakta yer alan 140 hayvanın olduğu alanları ve ameliyatlarının gerçekleştirildiği kliniği gezdi.

Etkinlikte Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı hakkında bilgi veren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan öğrencilere duyarlılığı ve hayvan sevgisi için teşekkür etti.