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21 Haziran 2017 11:31

Hayvancılıktaki dev yatırımın temeli atılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’yi geleceğe taşıyacak önemli projelerinden birisi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin temeli önümüzdeki ay atılacak.

Hayvancılıktaki dev yatırımın temeli atılıyor

21 Haziran 2017 11:31

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bölgede incelemelerde bulundu ve Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin Kayseri’ye önemli bir ekonomik kaynak sağlayacağını kaydetti.


Büyükşehir Belediyesi Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesi için bölgede yol çalışmalarına başladı. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin Kayseri’nin geleceğinde iz bırakacak projelerden birisi olacağını söyledi.


Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesinde ilk etapta açılacak yolların planlamasının yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, “Fen İşleri ekiplerimiz yol çalışmalarına başladı. İlk etapta bölgenin ortasından geçen ana yolun çalışmaları yapılıyor. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin çevresi ve içinde 56 kilometrelik bir yol açacağız” dedi.


Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin temelinin önümüzdeki ay atılacağını da vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada 80 bin baş hayvanın besisi yapılacak. Bu bölge ekonomik anlamda Kayseri’ye çok büyük değer katacak. OSB, Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kadar Kayseri’ye kaynak yaratacak bir bölge olacak. Kayseri’yi besiciliğin merkezi haline getirecek olan toplam 5,5 milyon metrekare büyüklüğündeki bölgede irili ufaklı 650 civarında besi parseli planladık. Bu bölge Kayseri’yi Türkiye’de besicilikte ilk üç içerisine sokacak.”


Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin çevreye duyarlı olacağını da vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Buraya yapacağımız biyogaz tesisi ile bölgedeki hayvan atıklarını değerlendireceğiz. Yaklaşık 8 megavatlık bir enerji santrali kuracağız. Besicilerimizin atıklar konusunda sıkıntısı olmayacak. Atıklardan hem elektrik hem de gübre üreteceğiz” diye konuştu.




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