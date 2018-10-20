Hedefi 12'den vurmak için ter döktüler

Kadir Has Stadyumu Ferdi Sporlar Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 165 sporcu katıldı. Turnuva hakkında bilgiler veren Dart İl Temsicisi Fatih Okur, “Amatör Spor Haftası dolayısıyla yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde dart turnuvası düzenledik. Bu turnuvaya 165 tane sporcumuz katıldı. Bugün yıldızlar karşılaşmaları yapılıyor. İyi bir katılım var ve maçlar güzel geçiyor. Dart sporu, sayısal zekayı geliştiren bir spordur ve her yaş kategorisine hitap eder. Fiziksel olarak herkesin katılacağı bir spordur. 501 sayısından düştüğü için sayısalı olmayan çocuklar bile bu spor sayesinde kendi matematik derslerine de çok büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.