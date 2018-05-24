Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 10:19

Hemşire yardımcısı öğrenciler İspanya stajından döndü

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın altında yer alan Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği (Key Action 1, KA1) 2017 Teklif Çağrısı döneminde geliştirdikleri proje ile İspanya’ya giden 5 öğrenci yurda döndü.

Hemşire yardımcısı öğrenciler İspanya stajından döndü

24 Mayıs 2018 10:19


Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hazırlanan ’Öğrenci ve Öğretmenlerimizin Avrupa Düzeyinde Mesleki Beceri ve Yeterliklerinin Geliştirilmesi Projesi’ (Sağlık Turizmi Öğrenci Stajı Projesi) adlı ve 2017-1-TR01-KA102-045153 nolu proje desteklenmeye değer bulundu. Proje kapsamında 5 öğrenci refakatçi öğretmen gözetiminde 2 hafta süreyle İspanya’nın Malaga şehrinde Hospiten Hastanesinde projeyi uyguladı. Projenin uygulanması ile öğrenciler Sağlık Turizmi Hemşireliği alanında bilgi, beceri ve yeterliklerini kazandı. Avrupa stajı sayesinde mezuniyet sonrasında öğrencilerin iş bulma imkanları artacaktır. Ayrıca proje öncesindeki dil kursları ve yurt dışında geçirilen 2 haftalık süreçte İspanyolcayı temel düzeyde öğrendiler ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar dil becerileri gelişmiştir. Proje bitiminde öğrencilerimize Staj Sertifikası, ECVET ve Europass Belgeleri verildi. Mesai saatleri dışında İspanya’nın Malaga şehrinde kültürel geziler düzenlenerek öğrenciler, AB kültürünü yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.


Öğrenciler mesleki becerileri, dil becerilerini ve kültürel seviyelerini artırarak gençlerin, gelecek kuşakların istediği yeterliliklerde yetiştirmeyi hedeflendiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç