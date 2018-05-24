Hemşire yardımcısı öğrenciler İspanya stajından döndü

Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hazırlanan ’Öğrenci ve Öğretmenlerimizin Avrupa Düzeyinde Mesleki Beceri ve Yeterliklerinin Geliştirilmesi Projesi’ (Sağlık Turizmi Öğrenci Stajı Projesi) adlı ve 2017-1-TR01-KA102-045153 nolu proje desteklenmeye değer bulundu. Proje kapsamında 5 öğrenci refakatçi öğretmen gözetiminde 2 hafta süreyle İspanya’nın Malaga şehrinde Hospiten Hastanesinde projeyi uyguladı. Projenin uygulanması ile öğrenciler Sağlık Turizmi Hemşireliği alanında bilgi, beceri ve yeterliklerini kazandı. Avrupa stajı sayesinde mezuniyet sonrasında öğrencilerin iş bulma imkanları artacaktır. Ayrıca proje öncesindeki dil kursları ve yurt dışında geçirilen 2 haftalık süreçte İspanyolcayı temel düzeyde öğrendiler ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar dil becerileri gelişmiştir. Proje bitiminde öğrencilerimize Staj Sertifikası, ECVET ve Europass Belgeleri verildi. Mesai saatleri dışında İspanya’nın Malaga şehrinde kültürel geziler düzenlenerek öğrenciler, AB kültürünü yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Öğrenciler mesleki becerileri, dil becerilerini ve kültürel seviyelerini artırarak gençlerin, gelecek kuşakların istediği yeterliliklerde yetiştirmeyi hedeflendiği bildirildi.