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17 Haziran 2017 09:52

Hemzemin geçitte yavaşlayan kamyona kamyon çarptı: 1 yaralı

Kayseri’de hemzemin geçitte yavaşlayan kamyona, arkadan gelen kamyon çarptı.

Hemzemin geçitte yavaşlayan kamyona kamyon çarptı: 1 yaralı

17 Haziran 2017 09:52

Kazada kamyonun içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cırgalan mahallesinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazasında hemzemin geçitte yavaşlayan Emrah K. yönetimindeki 19 US 899 plakalı kamyona, arkadan gelen Arap G. yönetimindeki 37 BF 198 plakalı kamyon çarptı. Kazada, Arap G., kamyonun içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kısa süre içerisinde kaza yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de Arap G.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Arap G., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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