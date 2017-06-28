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28 Haziran 2017 10:27

“Her meslekte olduğu gibi bizim de mesleğimize zarar veren insanlar var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaflara yönelik, ‘İşinizi geliştirin, ahilik geleneğine uymayanları aranızdan ayıklayın’ sözlerine Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç destek verdi.

“Her meslekte olduğu gibi bizim de mesleğimize zarar veren insanlar var”

28 Haziran 2017 10:27


KESOB Başkanı Öcüç yaptığı açıklamada her meslekte olduğu gibi mesleklerinde de kötüleyen ve zarar veren insanların olduğunu söyleyerek, “Her meslekte olduğu gibi, mesleğimizi kötüleyen ve diğer esnaflara zarar veren arkadaşlarımız var. Eski ahilik kültürüne göre işini iyi yapmayan, müşterisini kandıranların pabucu dama atılırdı. Mümkün mertebe arkadaşlarımıza şunu öneriyorum ki mesleğinizde başarılı olmak için en iyisini, en güzelini ve müşteri memnuniyetini birinci sırada tutarak çalışırsa hem işlerimiz artar hem de reklam daha ucuza ve etkili olur. Bu vesileyle elbette biz de isteriz ki o tür arkadaşlarımız aramızda barınmasın” ifadelerini kullandı.


Yenilenmenin ve teknolojiye ayak uydurmanın önemine de değinen Övüç, “Elbette her branşta yenilenmemiz gerekiyor. Belki esnafımız azalacak ama 4-5 esnaf grubu bir araya geldiği zaman yenilenme parası adı altında hibe olarak da devletimiz para ödüyor. Yenilenmekte fayda var” dedi.




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