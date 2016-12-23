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23 Aralık 2016 16:56

‘Her Zaman Yanınızdayız Projesi Ekibi’ Kulpak Mahallesindeydi

‘Her Zaman Yanınızdayız Projesi Ekibi’ Kulpak Mahallesindeydi

23 Aralık 2016 16:56

Develi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Develi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen ‘Her Zaman Yanınızdayız’ isimli sosyal sorumluluk projesi, çalışmalarına köylerde de devam ediyor.
Son olarak Kulpak Mahallesinde çalışmalarını tamamlayan ekip, program dahilinde diğer mahallelerde de benzer çalışmaların yürütüleceğini belirtti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bu projenin hayata geçirilmesi ile Develimiz güzel bir hizmete kavuşmuştur. Bizler bu toplumda yaşıyorsak ve hele de yönetici konumundaysak herkese sahip çıkmak zorundayız. Bu proje kapsamında Develimizdeki tespit ettiğimiz ve edilecek olan kendi kişisel bakımını yapamayacak durumdaki, yaşlı, engelli, yetim ve bakıma muhtaç hemşerilerimizin kişisel bakımları yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca uzmanlar eşliğinde ruhsal destek de sağlanarak, hayata dair moral ve motivasyonlarını artırarak her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz. Gönüllülük esasına dayalı olan bu projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği olan tüm kurum ve şahıslara tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.
Proje ekibi günün sonunda 2015 yılının Temmuz ayında Adıyaman’da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Müsellim Ünal’ın mezarını da ziyaret ederek dua okudu.



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