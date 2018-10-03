Türk Metal Sendikası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen HES Kablo Kurumlararası Futbol Turnuvası sona erdi. HES Kablo Sosyal Tesisleri'nde HES-1 takımı ile Organize Bakır takımları arasında oynanan ve kıran kırana geçen maçta, rakibini 3-2 yenen Organize Bakır takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva hakkında bilgiler veren HES Kablo İnsan Kaynakları Müdürü Muharrem Yerer, “5 yıldır organize bir şekilde yaptığımız futbol turnuvamızın bugün final maçını yaparak sonuçlandıracağız. 10 takımın katılımı ile başlayan turnuvamızda 26 maçın ardından bugün final yapıyoruz. Bu tür organizasyonları şirketimiz çalışanlarının birlik ve beraberliğinin artırılmasına yönelik yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kardeşlik ve barış içerisinde maçların devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.

Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya da, “Bu turnuvamızı 5 yıldır geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Bu turnuvayı düzenlememizin en büyük amacı üyelerimizin ve çalışanlarımızın iş dışındaki zamanlarını centilmence bir etkinlik içerisinde geçirmelerini istiyoruz. Arkadaşlarımız hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden çok güzel bir oyun sergiliyorlar. 26'ıncı maçın ardından final maçımızı yapıyoruz. Hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Turnuvanın bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından turnuvada ilk 3'e giren takımlara madalyaları verildi. Turnuvanın şampiyonu Organize Bakır Takımı da kupalarını aldı.