Hiçyılmaz: “Alçakların ihaneti kıyamete kadar unutulmayacaktır”

Hiçyılmaz, “FETÖ’cü hainler, 15 Temmuz gecesinde milletimizin birliği ve geleceğine, devletimizin bağımsızlığına saldırmıştır. Bu ihaneti yapan alçakları lanetliyorum. Milletin adaleti önünde yargılanan ve en ağır cezayı alacaklarından şüphe duymadığım alçakların ihaneti kıyamete kadar unutulmayacaktır ” dedi.

Hiçyılmaz, “FETÖ’cü hainler 15 Temmuz 2016’da, Milletin temsil yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve devletin temsil yeri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere, tüm kurumlara saldırmışlar ve işgal girişiminde bulunmuşlardır. Türkiye’nin gelişmesini ve büyümesini istemeyen dış odakların elinde maşa olan bu hainlerin hedefi vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında huzurlu bir şekilde yaşayan milletimizin birlik ve beraberliği olmuştur” diye konuştu.

Hiçyılmaz, “Bin yıldır bu toprakları vatan yapan asil milletimiz, Çanakkale’de, Dumlupınar’da kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile düşmana nasıl dur demişse o gecede aynı ruh ile teröristlere, vatan hainlerine ve onların ipini tutan düşmanlara karşı koymuştur. Yüce Allah bir daha milletimize böyle günler göstermesin” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin önemli bir meslek kuruluşu olan Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak, bu hain girişime 15 Temmuz 2016 gecesi karşı çıktıklarını ifade eden Hiçyılmaz, “15 Temmuz 2016 gecesinde, bu hainlere karşı durmak için üyelerimizi ellerinde bayrakları ile Cumhuriyet meydanına davet eden ilk kuruluşlardan birisiyiz. Üyelerimize gönderdiğimiz SMS’le bu ihanetin önüne geçebilmek için çalıştık. O gece Cumhuriyet Meydanında yerimizi aldık ve sonraki günlerde de Demokrasi Nöbetlerinde milletimizin ve devletimizin yanında olmaya devam ettik” şeklinde konuştu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi günü, Kayseri Cumhuriyet meydanında yapılacak yıldönümü etkinliklerinde de Kayseri Ticaret Odası’nın tekrar yer alacağını belirten Başkan Hiçyılmaz, “O gün ihanete karşı el ele veren on birlerce Kayserili gibi biz de bağımsızlığımızı, birlik ve beraberliğimizi her şartta koruyacağımızı göstermek için meydanda olacağız. Kuracağımız çadırımızda halkımıza ikramlarda bulunacak ve hep birlikte demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.