Hiçyılmaz, “Toplumumuzun yapısının sağlamlaştırılmasında ve yeni kuşakların yetiştirilmesinde, babalara büyük sorumluluk düşmektedir” dedi.

Hiçyılmaz, “Ailesi için her türlü fedakârlığı gösteren, hayatın zorluklarına göğüs geren, mutlu bir gelecek hazırlamak adına gecesini gündüzüne katan babalarımız, bizi hayata hazırlarken, zorluklara karşı nasıl mücadele edeceğimizi de göstermektedir. Güvenli kollarına sığındığımız babalarımız, ailemizin dayanak noktasıdır” diye konuştu.

Babaların, evlatlarına sağladıkları maddi imkanların yanı sıra tecrübeleriyle de yol gösterici olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, “Babalarımızın değerini bilmeli, saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Yapmış oldukları fedakârlıklar karşısında hak ettikleri sevgiyi sadece bir gün değil, her zaman göstermeliyiz. Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin mutluluğu için hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan tüm babalarımızın ‘Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”