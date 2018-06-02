Hidayet Çelik A.Ş’den Geleneksel İftar Yemeği

Ş . tarafından iftar daveti verildi.

Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Hidayet Sarptaş ve Süleyman Sarptaş tarafından verilen iftar yemeğine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, önceki dönem AK Parti Milletvekili Yaşar Karayel, MHP Milletvekili Adayı Baki Ersoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve çok sayıda sanayici katıldı.

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin istikbali için önemli olduğunu söyledi. Seçimleri bir hesaplaşma olarak görmediklerinin altını çizen Elitaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ABD tarafından yönlendirilmiş ve bir siyasi partiyi bölmek için yönlendirilmiş birisi alınan talimatlar doğrultusunda Türkiye’yi kaosa götürebilmek için maalesef tüm değerleri bir tarafa bırakarak, milletini göz ardı ederek şimdi diyor ki, PKK Terör Örgütünün temsilcisi Selahattin Demirtaş’a özgürlük diyor. Diyor ki HDP’yi baraj altında bırakacaklar, HDP’ye destek vermek bizim boynumuzun borcudur diyor. Ülkücü kardeşlerimizin ve milliyetçi muhafazakâr arkadaşlarımızın sahtekâr bir yüze aldanmaya çalışan bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceklerdir. Eğer biz HDP ile ittifak yaparsak Kayseri’de ki ve Anadolu’da ki muhafazakâr ve milliyetçi insanlar bizim yüzümüze tükürür kaygısıyla bunu yapmadılar. Cumhur İttifakını 24 Haziran’dan sonra şahlanmaya geçecektir. Bizim hatalarımız olabilir, milletvekili arkadaşlarımız da hataları olabilir. Pişmiş tavuğun başına gelmeyen 2 senede bir darbe ile 2 senede bir kapatma davasıyla, e muhtıralarla ve farklı farklı olaylar ile gündeme gelen ama 16 yıldır 36 milyar dolarlık ihracattan bugün itibariyle 161 milyarlık ihracata çıkara bur süreçte muhakkak ki hatalarımız vardır. 24 Haziran hatalarla hesaplaşma günü değil, bu ülkenin bekası için sorumluluğunu yerine getirme günüdür. 24 Haziran seçimleri inşallah vatanımıza ve milletimize hayırlar getirecektir.”

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de Hidayet Sarptaş ve Süleyman Sarptaş’a kendilerini davet edip ağırladıkları için minnettar olduğunu ifade etti. Kayseri’nin cefakâr ve fedakâr sanayicilerini bir araya getirdikleri için teşekkür eden OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, birliğin ve beraberliğin bozulmamasını diledi. Başkan Nursaçan, Kayseri OSB olarak, ORAN Kalkınma Ajansından 11 milyon 500 bin liralık destek aldıkları müjdesini de verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy ise, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları olarak gece gündüz demeden Cumhur İttifakı için çalıştıklarını ve sıkmadık el bırakmadıklarını ifade etti.