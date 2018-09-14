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Hikmet Anıl Öztekin Meysu Outlet'te sevenleri ile buluşuyor

Okuyucuların yoğun ilgi gösterdiği “Elif Gibi Sevmek”, ‘’Eyvallah’’ ve ‘’Fesleğen’’ adlı kitapların yazarı Hikmet Anıl Öztekin’in 16 Eylül Pazar Günü Saat 15:00’te Meysu Outlet’te sevenleriyle buluşuyor.

Okuyucuların yoğun ilgi gösterdiği “Elif Gibi Sevmek”, ‘'Eyvallah'' ve ‘'Fesleğen'' adlı kitapların yazarı Hikmet Anıl Öztekin'in 16 Eylül Pazar Günü Saat 15:00'te Meysu Outlet'te sevenleriyle buluşuyor.


Vizyon Kitbaevi'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinlikte Hikmet Anıl Öztekin, okuyucuları ile hem sohbet edecek hem de kitaplarını imzalayacak.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic. A.Ş. yatırımı olan açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalar ile, Kayseri halkına hizmet eden Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

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